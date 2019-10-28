Рядом с парком Дружбы народов начали строить костел, от которого отбились жители Сельхозпоселка
Раньше храм планировали возвести в сквере «Котовка», но городские власти выделили новую площадку из-за протестов местных жителей.
Участок на улице Некрасова имеет пллощадь 0,8 га, передает
Проект строительства костела из-за смены площадки пришлось поменять. Но внешне здание практически не изменится. В планах закончить работы до нулевого уровня уже до конца этого года. Точной даты завершения строительства пока нет.