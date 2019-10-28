Рядом с парком Дружбы народов начали строить костел, от которого отбились жители Сельхозпоселка

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Раньше храм планировали возвести в сквере «Котовка», но городские власти выделили новую площадку из-за протестов местных жителей.


Тадеуш Кондрусевич: ситуация в Котовке — это новое преследование костела

Участок на улице Некрасова имеет пллощадь 0,8 га, передает realt.by. В августе его выделили религиозной общине «Римско-католический приход святых Апостолов Петра и Павла и святого Евгения де Мазенод» на праве постоянного пользования.

Проект строительства костела из-за смены площадки пришлось поменять. Но внешне здание практически не изменится. В планах закончить работы до нулевого уровня уже до конца этого года. Точной даты завершения строительства пока нет.
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Тэги: костел парк Дружбы народов Котовка сквер Котовка Город: Минск

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