Лукашенко о БелАЭС: не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет

Александр Лукашенко во время доклада о военно-политической обстановке заявил о том, что надо подумать о более серьезной наземной защите БелАЭС.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Президент Беларуси отметил: «В Литве понимают, что если вдруг случится нештатная ситуация на атомной станции, то мало не покажется по обе стороны границы».

Он обратил внимание, что полигон Пабраде, где размещаются бронетанковая техника и контингент Вооруженных сил США, находится буквально в нескольких километрах от БелАЭС. «Поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет», — подчеркнул белорусский лидер.

Он заявил, что в Беларуси «хорошо защитили атомную станцию с воздуха»: «Мы там создали целый противовоздушный полк с новейшим вооружением — «Тор-М2» (зенитный ракетный комплекс) — недавно закупили и перебросили туда. Наши военные владеют этим оружием в совершенстве».

Александр Лукашенко не хочет, чтобы «все подумали, что Беларусь станет закупать какие-то новые масштабные вооружения и на это будут выделены большие средства», сообщает БелаПАН .

«Мы, конечно, на это денег жалеть не будем. Найдем эти деньги. Но мы не Россия, которая имеет углеводороды, не Америка, которая печатает доллары. У нас столько денег нет, поэтому наш главный принцип в обороне страны — неприемлемый урон для противника. Из этого надо исходить», — заявил глава государства.

«Все должны понимать: если они с нами соберутся воевать, то мы будем ориентироваться на то, что можем нанести этим противникам неприемлемый ущерб. Я не хочу конкретизировать, чтобы мои кости потом не перемывали разные блогеры и сутенеры. Мы как военные люди понимаем, что такое неприемлемый ущерб. Для этого у нас тоже есть оружие», — заявил Лукашенко.