Возле мексиканского курорта нашли 42 трупа
Специалисты проводят экспертизу для определения пола и идентификации погибших.
Мексиканская группа Madres Buscadoras de Sonora, состоящая из родственников пропавших людей, обнаружила братскую могилу с останками не менее 42 человек возле курортного города Пуэрто-Пеньяско в штате Сонора к югу от границы с США, сообщил телеканал
Неизвестно, как давно останки были захоронены, однако два тела находятся в состоянии разложения, что указывает на их недавнее захоронение.