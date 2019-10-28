Возле мексиканского курорта нашли 42 трупа

/ Мир
Просмотров: 512

Специалисты проводят экспертизу для определения пола и идентификации погибших.

Мексиканская группа Madres Buscadoras de Sonora, состоящая из родственников пропавших людей, обнаружила братскую могилу с останками не менее 42 человек возле курортного города Пуэрто-Пеньяско в штате Сонора к югу от границы с США, сообщил телеканал Fox News.

Неизвестно, как давно останки были захоронены, однако два тела находятся в состоянии разложения, что указывает на их недавнее захоронение.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: тела США-Мексика

Другие материалы на эту тему:

Великая стена Трампа. Мексиканцы негодуют

Великая стена Трампа. Мексиканцы негодуют

США построят стену на границе с Мексикой

США построят стену на границе с Мексикой