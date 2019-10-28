Возле мексиканского курорта нашли 42 трупа

Специалисты проводят экспертизу для определения пола и идентификации погибших.

Мексиканская группа Madres Buscadoras de Sonora, состоящая из родственников пропавших людей, обнаружила братскую могилу с останками не менее 42 человек возле курортного города Пуэрто-Пеньяско в штате Сонора к югу от границы с США, сообщил телеканал Fox News .

Неизвестно, как давно останки были захоронены, однако два тела находятся в состоянии разложения, что указывает на их недавнее захоронение.