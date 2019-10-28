В киевском аэропорту провели экстренную эвакуацию

Пассажиров посадили в автобусы без объяснений, что происходит.

«Из аэропорта "Жуляны" всех эвакуируют, в объявлении говорят, что произошла чрезвычайная ситуация. Люди между собой обсуждают, что нашли какую-то подозрительную сумку. При этом некоторых пассажиров продолжают сажать на самолет. Народ не понимает, или идти на посадку, или на выход», — написала журналист Ольга Мальчевская.

В дальнейшем Мальчевская сообщила, что пассажиров ее рейса посадили в автобусы, но никто не объясняет людям, что происходит.

«Согнали всех нас в 2 автобуса и держат на взлетной полосе с 11:50. После 20 мин в закрытых автобусах, когда уже трудно было дышать, наконец-то хотя бы открыли двери, чтобы заходил воздух. Сколько так будем стоять и какой дальше план никто не понимает. Никаких объяснений, коммуникация с пассажирами отсутствует. Мобильный интернет прерывается. Люди раздражены, многие с детьми», — написала журналистка.

В тоже время руководитель пресс-службы аэропорта Галина Богданенко рассказала, что в полицию поступило сообщение о минировании аэропорта и эвакуация связана именно с этим.