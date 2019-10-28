КХП БНФ на «Дзяды» проведет шествие в Куропаты

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Заявка Консервативно-христианской партии — БНФ на проведение 3 ноября традиционного шествия и митинга в месте массового захоронения жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты по случаю дня поминовения предков «Дзяды» удовлетворена Мингорисполкомом. 


Дзяды. Крестный путь в Куропаты

Как сообщил БелаПАН ответственный секретарь КХП-БНФ и глава общественной дирекции народного мемориала Куропаты Алесь Чехольский, разрешение получено 28 октября. 

Сбор участников акции назначен на 11.30 у здания Минского часового завода «Луч», возле станции метро «Парк Челюскинцев». Шествие начнется в 12.00.

КХП-БНФ подавала заявку на проведение акции 13 октября.

 
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Тэги: шествие в Куропаты КХП-БНФ Дзяды Персона: Алесь Чехольский

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