Министр обороны возмутился увеличением контингента НАТО у границы

Андрей Равков заявил, что его настораживает, что американские войска будут полгода находиться на литовском полигоне возле нашей границы.

«Сегодня тот накал по проведению учений на сопредельной территории, конечно, намного выше, чем был, например, пять лет назад, и мы тоже это отслеживаем и принимаем соответствующие меры противодействия этим процессам», — цитирует Равкова «Звязда» .

Весной 2020 года в Литве пройдут учения НАТО «Атлантическая решимость», в которых примет участие 40 тысяч человек. Американские танки «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли» за полгода прибыли на полигон, который находится примерно в 15 километрах от границы с Беларусью. Также в октябре в Литву прибудет батальон сухопутных войск США.

Как отметил Андрей Равков, «настораживают не сами учения» у нашей границы.

«Проведение учений на этом полигоне, нахождение там танкового батальона, группировки, созданной под учения, не так страшно. Настораживает, что идет постоянное увеличение этого контингента. Второе — даже мы, проводя учения на территории Республики Беларусь, не держим там войска по полгода, как это предусматривается на этом полигоне», — отметил министр обороны.