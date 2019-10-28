Клиент ворвался в харьковский ресторан с топором из-за долгого обслуживания
Недовольный посетитель заведения был разъярен тем, что ему долго несли заказ. Он начал крушить ресторан, а затем вооружился топором.
Инцидент произошел в ресторане «Багдад» на углу проспекта Науки и проспекта Независимости, сообщает
Мужчина сделал заказ, и, прождав некоторое время, возмутился, что ему все еще не принесли блюда, начал крушить мебель.
Прибывшие на вызов полицейские увидели возвращение клиента, который к тому времени вооружился топором и, не смущаясь присутствием стражей порядка, начал крушить витрину.