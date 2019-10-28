Историк Кузнецов призывает перестать игнорировать памятный знак в Куропатах

Историк Игорь Кузнецов считает, что общественности необходимо перестать игнорировать установленный от имени государства памятный знак в Куропатах.

По его мнению, общественность могла бы также самостоятельно организовать официальное открытие этого памятного знака, чего государство не сделало до сих пор. Помимо этого, представители основных конфессий могли бы его освятить.

Эксперт напомнил, что памятный знак от имени государства был установлен в Куропатах 18 ноября 2018 года.

«Ему придумали много названий — прищепка, табуретка и т.д., — отметил Игорь Кузнецов. — Меня немножко это коробит, не потому что я симпатизирую… Я думаю, никто не скажет, что я симпатизирую нашему государству по этой проблеме, никогда этого не делал. Но в данном случае речь идет о памяти о погибших. Давайте свои разборки не будем делать в этом святом месте, а подумаем, как сделать так, чтобы этот знак вписался в народный мемориал. По сегодняшний день мы его упорно выпихиваем».

Историк подчеркнул, что главное, что удалось сделать, это то, что на памятном знаке есть табличка — «Ахвярам палітычных рэпрэсій 1930—1940-х гадоў ХХ стагоддзя». Он добавил, что изготовлены также таблички на идиш, польском и русском языках, однако оказалось, что сегодня проблема их установить.

«Но я все же надеюсь еще при своей жизни, — подчеркнул Игорь Кузнецов, — что эти три таблички будут установлены там. В акте госкомиссии указано — дополнить табличками на трех языках».