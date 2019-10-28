БелЖД запускает дешевый поезд в Россию

В декабре Белорусская железная дорога расширяет маршрутную сеть с Россией, Польшей и Чехией, сообщает пресс-служба БелЖД.

С 8 декабря ежедневно будут ходить поезда Гомель — Новозыбков. Отправление из Гомеля в 9:34 и 16:44 и прибытие в Новозыбков в 11:07 и 18:17 соответственно. Время отправления поездов из Новозыбкова — 11:33 и 19:44 и прибытия в Гомель — 13:06 и 21:19.

Цена проезда составит в будние дни 11 рублей 34 копейки, в выходные и праздничные дни — 13 рублей 43 копейки.

С 15 декабря назначены новые пересадочные ежедневные поезда Варшава — Брест и Брест — Минск, а также Прага — Варшава — Брест. Из Варшавы поезд будет отправляться в 12:51 и прибывать в Брест в 19:10, в Минск — в 23:25. Из Минска поезд будет отправляться в 15:59, в Варшаве он будет в 22:29. Из Праги поезд будет отправляться в 10:23 и прибывать в Брест в 00:47. Из Бреста он будет отправляться в 7:11 и прибывать в столицу Чехии в 17:39.

Билет на поезд Минск — Варшава будет стоить 44 рубля, Прага — Варшава — Брест — 134 рубля.