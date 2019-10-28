Фотофакт. В Минском зоопарке появилась необычная платиновая лиса

Столичный житель передал в руки зоотехников Минского зоопарка роскошную лису необычного, платинового окраса. Красавицу хозяин однажды выкупил на звероферме — спас от участи стать чьей-то одеждой. Однако на практике, в домашних условиях, содержать лису оказалось непросто.

Серебристая горожанка-лиса с красивой кличкой Эльза — как у снежной принцессы из «Холодного сердца», была передана со всеми документами, сообщается на сайте зоопарка.

Эльза родилась в марте 2019 года. По характеру она общительная, веселая и живая. Хотя лиса была домашней любимицей, содержать ее дома оказалось непросто. Она пачкала в квартире, грызла мебель, портила вещи. Решение отдать животное в зоопарк далось непросто.

Эльза любит играть. В зоопарке потихоньку осваивается, хотя при приближении зрителей может спрятаться в домик. Компанию здесь ей составят лисовины (так называют самцов лис) на любой вкус и цвет: рыжие, цветные и черно-бурые.

Увидеть платиновую красавицу можно на «старой» территории зоопарка в вольерах вдоль ул. Ташкенсткая.