Фотофакт. В Минском зоопарке появилась необычная платиновая лиса

/ Общество
Просмотров: 243

Столичный житель передал в руки зоотехников Минского зоопарка роскошную лису необычного, платинового окраса. Красавицу хозяин однажды выкупил на звероферме — спас от участи стать чьей-то одеждой. Однако на практике, в домашних условиях, содержать лису оказалось непросто.

Серебристая горожанка-лиса с красивой кличкой Эльза — как у снежной принцессы из «Холодного сердца», была передана со всеми документами, сообщается на сайте зоопарка. 

Эльза родилась в марте 2019 года. По характеру она общительная, веселая и живая. Хотя лиса была домашней любимицей, содержать ее дома оказалось непросто. Она пачкала в квартире, грызла мебель, портила вещи. Решение отдать животное в зоопарк далось непросто. 

Эльза любит играть. В зоопарке потихоньку осваивается, хотя при приближении зрителей может спрятаться в домик. Компанию здесь ей составят лисовины (так называют самцов лис) на любой вкус и цвет: рыжие, цветные и черно-бурые.

Увидеть платиновую красавицу можно на «старой» территории зоопарка в вольерах вдоль ул. Ташкенсткая.

 

Фото minskzoo.by
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: лиса в городе Минский зоопарк Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Экс-директор зоопарка и его жена получили срок за продажу редких животных

Экс-директор зоопарка и его жена получили срок за продажу редких животных

Списать как мертвых. Директор зоопарка зарабатывал на редких животных

Списать как мертвых. Директор зоопарка зарабатывал на редких животных

Минском зоопарку 30 лет. Скоро здесь будут жить пингвины

Минском зоопарку 30 лет. Скоро здесь будут жить пингвины

В Минске появится центр спасения птиц

В Минске появится центр спасения птиц