Евросоюз и ОБСЕ осудили очередной смертный приговор в Беларуси

Европейский союз и Парламентская ассамблея ОБСЕ в очередной раз призвали руководство Беларуси ввести мораторий на смертную казнь.

«ЕС выражает сочувствие всем, кто пострадал от преступления, но выступает против смертной казни при любых обстоятельствах, — сказала пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич. — Смертная казнь — бесчеловечное и неэффективное наказание, которое не является сдерживающим фактором. На протяжении последних 10 лет она не применяется в 160 странах».

С совместным заявлением также выступили председатель комитета ПА ОБСЕ по правам человека Кириакос Хаджиани и его заместитель Майкл Георг Линк.

«Несмотря на ужасный характер преступления, следует подчеркнуть, что смертная казнь неэффективна и бесчеловечна, и именно поэтому она была отменена во всех европейских странах, кроме Беларуси», — цитирует заявление пресс-служба ПА ОБСЕ.

Заявления сделаны в связи с вынесением Брестским областным судом смертного приговора 48-летнему жителю Лунинца Виктору Сергелю, который 25 октября был признан виновным в групповом убийстве малолетней 27 октября 2018 года. Вторая фигурантка дела — 26-летняя мать девочки — приговорена к 25 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В день преступления 28-летний житель Лунинца, придя домой, обнаружил труп восьмимесячной дочери с признаками насильственной смерти. Девочка была обезглавлена. В это время в квартире находились мать ребенка и знакомый семьи, они были в состоянии алкогольного опьянения.