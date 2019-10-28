Видеофакт. Гомельчанин умышленно порезал колесо милицейского авто
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Инцидент произошел поздно вечером 25 октября возле продуктового магазина.
По информации пресс-службы МВД, милиционеры припарковали служебный автомобиль возле магазина. Вернувшись к транспортному средству, они увидели, что заднее левое колесо спущено.
На следующий день милиционеры снова приехали к магазину и отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что неизвестный мужчина подошел к их авто и проколол шину.
На задержанного завели уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.