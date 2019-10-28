Кандидат от ЛДП предложил главе «Белой Руси» Давыдько снять кандидатуру на выборах в его пользу

Кандидат от Либерально-демократической партии по минскому Восточному избирательному округу № 107 Александр Ванкович в ходе выступления на телевидении 28 октября призвал своего конкурента, председателя провластного РОО «Белая Русь» Геннадия Давыдько, снять свою кандидатуру в его пользу.

«Искренне уважаемый Геннадий Брониславович, в одном из интервью вы говорили, что допускаете возможность снятия своей кандидатуры в пользу другого достойного кандидата. Этот достойный кандидат сейчас выступает перед белорусами. Я говорю о себе», — заявил Ванкович.

«Понимаете, — продолжил он, обращаясь к Давыдько, — человек с вашим статусом и авторитетом и без депутатского мандата сможет входить в любые кабинеты и добиваться реализации всех ваших инициатив. Поэтому, если вы снимете свою кандидатуру в мою пользу, Беларусь сумеет сохранить и вас, и приобрести в качестве депутата меня».

«Мне 35 лет, я гораздо моложе вас. Считаю, что это идеальные годы для связи со всеми возрастными слоями нашего общества. Накоплен определенный жизненный опыт и убеждения, есть контакт с молодежью и взаимопонимание со старшим поколением. И, опять-таки, вы ведь сами в интервью говорили, что молодежь должна быть в привилегированном положении. Покажите это на личном примере, уступив дорогу более молодому кандидату!» — призвал оппонента Ванкович.

По его словам, представителей «Белой Руси» и без того традиционно немало в Палате представителей, «а ведь в парламенте просто необходима полярность мнений и взглядов».

На сайте ЦИК Александр Ванкович назван «ведущим специалистом по маркетингу отдела маркетинга белорусско-российского совместного предприятия «Азсиндустрия». Ранее работал в СМИ. Баллотировался на местных выборах 2018 года и в своем округе, по официальным данным, занял третье место среди четырех участников.