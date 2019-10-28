Председатель «Белой Руси» Давыдько выступил за децентрализацию власти

Кандидат в депутаты Палаты представителей председатель провластного общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько в своем предвыборном обращении на телеканале «Беларусь 3» выступил за децентрализацию власти.

Давыдько выдвигается по Восточному избирательному округу № 107. Он не стал знакомить зрителей с предвыборной программой, сославшись на то, что лучше ее читать «в печатном виде», а его опыт «известен всем заинтересованным людям».

«Политику нашего президента поддерживаю, принимаю и стараюсь работой сделать так, чтобы она была осуществлена. Много позиций в моих программных пунктах: это и децентрализация власти, большое внимание собираюсь уделять рождаемости и вообще проблеме молодежи, проблемам экономическим, но это вы прочитаете, если захотите, в моей программе», — сказал он.

В своем выступлении Давыдько подчеркнул, что важно не ошибиться, делая выбор, поскольку должность депутата дает реальную власть. По его словам, важно, чтобы человек мог представлять интересы избирателей округа. «Мне кажется, что таким человеком вполне могу быть я. Наверняка вы хотите, чтобы это был компетентный человек, профессионал с определенными знаниями, с опытом, желательно и управленческим, и творческим. Чтобы он был "рукопожатен" как минимум во власти. Чтобы он мог решать вопросы, которые возникают, чтобы этот человек мог защитить ваши интересы при необходимости и идти в этой защите до конца», — заявил кандидат.

Политик упомянул об опасностях, которые грозят Беларуси, но не стал конкретизировать: «Я вижу те опасности, внешние и внутренние, которые могут нарушить наш покой, но мы этого не допустим. И если я могу работать, могу стоять на страже нравственности и законности, здравого смысла — я обязан это делать».

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.