Кандидат от БНФ обвинил посольство России в финансировании «сомнительных организаций»

Кандидат в депутаты Палаты представителей по минскому Восточному избирательному округу № 107 член Партии БНФ Дмитрий Касперович выступил на телеканале «Беларусь 3».

«Чрезвычайно актуальным является вопрос белорусской независимости, — подчеркнул кандидат в эфире. — На востоке, к сожалению, у нас очень агрессивный сосед, который развязал войну в Украине. Мы знаем, что российское посольство в Минске финансирует разные сомнительные организации на территории Беларуси, которые являются адептами т. н. русского мира. Так вот эти организации не видят Беларусь независимой страной».

«На сегодняшний день, как мне кажется, даже для нынешней власти было бы выгодно иметь в парламенте представителей сил, выступающих за независимость, в первую очередь БНФ, которые могли бы уже с позиции государственной защищать белорусскую независимость», — сказал кандидат.

В то же время он уверен, что «эти назначения происходят в Администрации президента».

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.