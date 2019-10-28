Кандидат от БНФ обвинил посольство России в финансировании «сомнительных организаций»
Кандидат в депутаты Палаты представителей по минскому Восточному избирательному округу № 107 член Партии БНФ Дмитрий Касперович выступил на телеканале «Беларусь 3».
«Чрезвычайно актуальным является вопрос белорусской независимости, —
«На сегодняшний день, как мне кажется, даже для нынешней власти было бы выгодно иметь в парламенте представителей сил, выступающих за независимость, в первую очередь БНФ, которые могли бы уже с позиции государственной защищать белорусскую независимость», — сказал кандидат.
В то же время он уверен, что «эти назначения происходят в Администрации президента».
Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.