Кандидат от БНФ обвинил посольство России в финансировании «сомнительных организаций»

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Кандидат в депутаты Палаты представителей по минскому Восточному избирательному округу № 107 член Партии БНФ Дмитрий Касперович выступил на телеканале «Беларусь 3».

«Чрезвычайно актуальным является вопрос белорусской независимости, — подчеркнул кандидат в эфире. — На востоке, к сожалению, у нас очень агрессивный сосед, который развязал войну в Украине. Мы знаем, что российское посольство в Минске финансирует разные сомнительные организации на территории Беларуси, которые являются адептами т. н. русского мира. Так вот эти организации не видят Беларусь независимой страной».


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«На сегодняшний день, как мне кажется, даже для нынешней власти было бы выгодно иметь в парламенте представителей сил, выступающих за независимость, в первую очередь БНФ, которые могли бы уже с позиции государственной защищать белорусскую независимость», — сказал кандидат.

В то же время он уверен, что «эти назначения происходят в Администрации президента».

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Беларусь-Россия русский мир Партия БНФ БНФ Персона: Дмитрий Касперович

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