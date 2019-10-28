Французский националист открыл стрельбу у мечети

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Инцидент произошел 28 октября в Байонне на юго-западе Франции.

По сообщению издания Sud-Ouest, 84-летний мужчина открыл стрельбу возле мечети и ранил двух человек 74-х и 78-ми лет. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Злоумышленник также пытался поджечь дверь мечети. Перед тем, как скрыться, он поджег машину.

Подозреваемого задержали рядом с его домом. Как уточнили в префектуре, нападавшего зовут Клод С. В 2015 году он выдвигался на местных выборах от правого «Национального фронта» (ныне — «Национальное объединение»).

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен осудила сегодняшнее нападение. «Теракт, произошедший в Байонне, — это неслыханный поступок, который полностью противоречит ценностям нашего движения. За такого рода преступления нужно судить по всей строгости закона», — написала глава французских правых в своем «Твиттере».
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Тэги: мечеть националист мусульмане Франция Персона: Марин Ле Пен

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