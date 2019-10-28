Французский националист открыл стрельбу у мечети
Инцидент произошел 28 октября в Байонне на юго-западе Франции.
По сообщению издания
Подозреваемого задержали рядом с его домом. Как уточнили в префектуре, нападавшего зовут Клод С. В 2015 году он выдвигался на местных выборах от правого «Национального фронта» (ныне — «Национальное объединение»).
Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен осудила сегодняшнее нападение. «Теракт, произошедший в Байонне, — это неслыханный поступок, который полностью противоречит ценностям нашего движения. За такого рода преступления нужно судить по всей строгости закона», —