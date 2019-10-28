Французский националист открыл стрельбу у мечети

Инцидент произошел 28 октября в Байонне на юго-западе Франции.

По сообщению издания Sud-Ouest , 84-летний мужчина открыл стрельбу возле мечети и ранил двух человек 74-х и 78-ми лет. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Злоумышленник также пытался поджечь дверь мечети. Перед тем, как скрыться, он поджег машину.

Подозреваемого задержали рядом с его домом. Как уточнили в префектуре, нападавшего зовут Клод С. В 2015 году он выдвигался на местных выборах от правого «Национального фронта» (ныне — «Национальное объединение»).