Дыхание зимы слышно все сильнее: холод пришел в Беларусь — ожидается мокрый снег

/ Общество
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В Беларуси все отчетливее слышно дыхание зимы. Шикарное бабье лето, которое подарила жителям Беларуси в этом году природа, закончилось. Настало время готовиться к зиме.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 29 октября, погоду на территории Беларуси будут формировать малоактивные атмосферные фронты и холодная воздушная масса, поступающая с северной части Скандинавии.

Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых регионах пройдут дожди (в северных районах — с мокрым снегом). Ветер западный, северо-западный порывистый. Максимально днем воздух прогреется до +3..+8°C (в южных районах — до +10°C).

Утром в столице вероятность дождя составляет 30-40%. Днем особых осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха:

  • утром +5..+6°C;
  • днем +5..+7°C;
  • вечером +1..+3°C.
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