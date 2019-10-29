Дыхание зимы слышно все сильнее: холод пришел в Беларусь — ожидается мокрый снег
В Беларуси все отчетливее слышно дыхание зимы. Шикарное бабье лето, которое подарила жителям Беларуси в этом году природа, закончилось. Настало время готовиться к зиме.
По прогнозам синоптиков, во вторник, 29 октября, погоду на территории Беларуси будут формировать малоактивные атмосферные фронты и холодная воздушная масса, поступающая с северной части Скандинавии.
Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых регионах пройдут дожди (в северных районах — с мокрым снегом). Ветер западный, северо-западный порывистый. Максимально днем воздух прогреется до +3..+8°C (в южных районах — до +10°C).
Утром в столице вероятность дождя составляет 30-40%. Днем особых осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха:
- утром +5..+6°C;
- днем +5..+7°C;
- вечером +1..+3°C.