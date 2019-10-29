Лукашенко наградил ряд спортсменов и тренеров
Александр Лукашенко подписал указ о награждении ряда тренеров и спортсменов государственными наградами, званиями, а также объявил благодарность президента.
Как сообщается, решение принято за многолетнюю работу и высокие результаты на «чемпионатах мира и Европы, II Европейских играх 2019 года».
Так, медалью «За трудовые заслуги» награждены:
- Михаил Аземша, Николай Банько и Геннадий Галицкий — старшие тренеры национальной команды по гребле на байдарках и каноэ;
- Марина Литвинчук и Ольга Худенко — члены национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ.
Артему Козырю присвоено звание «Заслуженный мастер спорта».
Целому ряду спортсменов и тренеров объявлена благодарность президента.