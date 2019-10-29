Лукашенко наградил ряд спортсменов и тренеров

Александр Лукашенко подписал указ о награждении ряда тренеров и спортсменов государственными наградами, званиями, а также объявил благодарность президента.

Александр Лукашенко на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ II Европейских игр, 27 июня 2019 года / Фото из архива пресс-службы президента

Как сообщается, решение принято за многолетнюю работу и высокие результаты на «чемпионатах мира и Европы, II Европейских играх 2019 года».

Так, медалью «За трудовые заслуги» награждены:

Михаил Аземша, Николай Банько и Геннадий Галицкий — старшие тренеры национальной команды по гребле на байдарках и каноэ;

Марина Литвинчук и Ольга Худенко — члены национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ.

Артему Козырю присвоено звание «Заслуженный мастер спорта».

Целому ряду спортсменов и тренеров объявлена благодарность президента.