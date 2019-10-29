Товарняк протаранил «Дэу», ехавший на красный свет

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 22-летняя девушка, случилось накануне поздно вечером в Полоцке.

Фото УГАИ Витебской области

Как сообщили в местной Госавтоинспекции, 20-летний полочанин на «Дэу Нексии» пересекал железнодорожные пути на красный сигнал семафора.

Он не обратил внимание на двигавшийся в этот момент поезд. Удар пришелся в заднюю правую часть авто, от которого легковушку выбросило на другую сторону путей в семафор.

Кроме водителя в салоне находилось еще три человека. 22-летняя полочанка была госпитализирована. Остальные получили медпомощь на месте аварии.