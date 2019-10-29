Ученые рассказали, что нужно есть, чтобы избежать проблем с сердцем

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В результате исследования, проведенного учеными Университета штата Пенсильвания (США), было сделано неожиданное открытие.

Фото pixabay.com

Как сообщается, употребление одного авокадо в день снижает уровень «плохого» холестерина в организме, что, тем самым, снижает риск связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что в качестве «подопытных кроликов» выступили В 45 человек с избыточным весом или ожирением.

В начале эксперимента добровольцы соблюдали двухнедельный режим питания с большим количеством жиров и углеводов.

После этого они переходили на одну из трех разновидностей оздоровляющей диеты: с низким содержанием жиров, с умеренным содержанием жиров или аналогичную диету с добавлением одного авокадо в день.

Через пять недель люди, употреблявшие авокадо, имели самый низкий уровень липопротеинов низкой плотности среди всех участников исследования. Кроме того, у них повышалось содержание антиоксиданта лютеина, пишет lenta.ru.

 

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Тэги: здоровье ЗОЖ авокадо

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