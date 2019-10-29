ГАИ начала проведение спецмероприятий

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Госавтоинспекция продолжает следить за безопасностью дорожного движения и соблюдения ее участниками ПДД.

Как ранее сообщалось, повышенное внимание уделяется соблюдению водителями разрешенных скоростных режимов.

Кроме экипажей ДПС, в целях пресечения лихачества на дорогах «службу нести» будут переносные датчики контроля скорости.

Так, в Гродненской области они будут находиться в следующих местах:

  • Гродно (улица Болдина);
  • дорога Р-44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи (в Гродненском районе);
  • трасса М-11 граница Литвы — Лида — Слоним (в Вороновском районе);
  • дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе).

Naviny.by ранее сообщали Госавтоинспекция Минска каждый день выставляет радары (с местами их нахождения можно ознакомиться здесь).

Кроме этого, в Гомельской области с 28 октября по 3 ноября пройдет спецмероприятие «Стоп-парковка!», которое будет направлено на привлечение внимания «к актуальной проблеме нецелевого использования парковочных мест для инвалидов».

Как напомнили в ГАИ, согласно ч. 2 ст. 18.22 КоАП, водители, не по правилам припарковавшие свое авто, наказываются штрафом в размере двух базовых величин.

А в Могилевской области, в целях предупреждения ДТП с участием детей, в преддверии осенних каникул (с 28 октября по 3 ноября) пройдет «Неделя детской безопасности».
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Тэги: ГАИ

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