Семейный тандем занимался сбытом психотропов в Гомеле

Сотрудники милиции задержали с поличным семейный тандем — 44-летнего жителя Светлогорска и его 16-летнего сына, которые делали закладки с психотропами недалеко от одного из гаражных кооперативов в Гомеле.

Отец и сын работали розничными курьерами интернет-магазина по продаже психотропных веществ и приехали в областной центр с целью сбыта, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

На месте происшествия обнаружено и изъято 30 свертков с веществом общим весом более 15 грамм. Экспертиза установила, что порошок содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях — Альфа-PVP и параметилэфедрон.

Установлены и другие места закладок, но уже на территории области. В тайниках было изъято более 60 закладок общим весом почти 53 грамма альфа-PVP.

В поиске закладок психотропов оперативникам помогла овчарка по кличке Смайл, которая состоит на службе в войсковой части 5525 внутренних войск МВД Беларуси.