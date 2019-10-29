Лукашенко: ослаблять давление на субъекты наркотрафика и поставщиков наркотиков мы не имеем права

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Президент Беларуси считает, что несмотря на стабилизацию в сфере распространения наркотиков, поводов для самоуспокоенности нет. Об это он заявил на совещании по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании.

Александр Лукашенко отметил, что принятые в Беларуси в 2014 году системные меры по борьбе с наркотиками и профилактике наркопотребления позволили переломить ситуацию. В частности, по его мнению, удалось поставить заслон на пути распространения спайсов, основными потребителями которых была молодежь, сообщает пресс-служба президента.


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Также значительно усилена уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропов. «В результате нам удалось стабилизировать обстановку», — подчеркнул белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, за пять лет количество преступлений, связанных с наркотиками, сократилось в полтора раза, в том числе совершенных с участием несовершеннолетних — примерно в пять раз (с 466 — в 2014 году до 97 — в 2018 году).

Количество смертей от передозировок наркотиками в Беларуси в 14 раз ниже, чем в Литве, и в 72 раза ниже, чем в США. Последний случай гибели подростка от передозировки произошел в 2014 году.

Однако, отмечает президент, «особых поводов для самоуспокоенности нет». 

«... все должны понимать, что ослаблять давление на субъекты наркотрафика и вообще поставщиков наркотиков мы не имеем права. Если хоть на мгновение об этом забудем, наша страна утонет в этих проблемах и в этом страшном зелье», — подчеркнул глава государства, сообщает АТН в своем Telegram-канале.
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Тэги: борьба с наркотиками психотропы Персона: Александр Лукашенко

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