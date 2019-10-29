Два гомельчанина порезвились на милицейском авто — им грозит до шести лет колонии

По шесть лет лишения свободы грозит двум жителям Гомеля, которые устроили фотосессию на милицейском авто.

Инцидент произошел в ночь на 17 октября у одного из гипермаркетов областного центра.

Компания, отдыхавшая неподалеку, увидела приехавшую машину Департамента охраны. Пока правоохранители занимались делами по поводу вызова (сработала тревожная кнопка), парни решили «оттянуться». Двое начали позировать, а третий снимать.

«Сначала «фотомодели» прислонились к авто, затем залезли на капот. Но и этого одному из них показалось мало. Фотосессию на фоне проблесковых маячков он завершил, забравшись на крышу ВАЗа», — сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Один из очевидцев сообщил вернувшимся милиционерам о произошедшем. Прибывшая следственно-оперативная группа установила вмятины на крыше и капоте автомобиля, царапины, а также следы обуви неизвестных.

На поимку злоумышленников ушло не так много времени. Автомобиль, на котором они уехали был задержан в районе железнодорожного вокзала.

Как сообщается, парни (обоим по 23 года) ранее неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство.

Теперь им придется отвечать по уголовной статье — ч.2 ст.339 (Хулиганство, совершенное группой лиц).