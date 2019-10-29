Уже на днях в Беларуси будет до -7°С

/ Общество
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В ближайшие дни в Беларуси значительно похолодает и о теплом бабьем лете придется только ностальгировать.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, завтра на погоду в стране будет оказывать влияние холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Скандинавии.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром в отдельных районах пройдет мокрый снег.

Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток:

  • минимальная ночью -4..+1°С;
  • максимальная днем +1..+7°С.

Атмосферное давление будет расти.

В последний октябрьский день Беларусь накроет область повышенного атмосферного давления (утром и днем в северо-западной части страны погоду будет определять малоактивный фронтальный раздел).

Ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега выпадут утром и днем в северо-падных районах Беларуси.

Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха:

  • минимальная ночью -5..+1°С (при прояснениях до -7°С);
  • максимальная днем 0,..+7°С.
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Тэги: погода

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