Уже на днях в Беларуси будет до -7°С
В ближайшие дни в Беларуси значительно похолодает и о теплом бабьем лете придется только ностальгировать.
По прогнозам синоптиков, завтра на погоду в стране будет оказывать влияние холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Скандинавии.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром в отдельных районах пройдет мокрый снег.
Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток:
- минимальная ночью -4..+1°С;
- максимальная днем +1..+7°С.
Атмосферное давление будет расти.
В последний октябрьский день Беларусь накроет область повышенного атмосферного давления (утром и днем в северо-западной части страны погоду будет определять малоактивный фронтальный раздел).
Ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега выпадут утром и днем в северо-падных районах Беларуси.
Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха:
- минимальная ночью -5..+1°С (при прояснениях до -7°С);
- максимальная днем 0,..+7°С.