Уже на днях в Беларуси будет до -7°С

В ближайшие дни в Беларуси значительно похолодает и о теплом бабьем лете придется только ностальгировать.

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По прогнозам синоптиков, завтра на погоду в стране будет оказывать влияние холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Скандинавии.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром в отдельных районах пройдет мокрый снег.

Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток:

минимальная ночью -4..+1°С;

максимальная днем +1..+7°С.

Атмосферное давление будет расти.

В последний октябрьский день Беларусь накроет область повышенного атмосферного давления (утром и днем в северо-западной части страны погоду будет определять малоактивный фронтальный раздел).

Ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега выпадут утром и днем в северо-падных районах Беларуси.

Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха: