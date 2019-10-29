Десять тигров ожидают спасения на польско-белорусской границе. Один уже погиб
На польско-белорусской границе задержан грузовик с десятью тиграми. 22 октября они покинули Италию и должны были добраться до России. Однако в Беларусь их не пропустили — из-за отсутствия необходимых документов ветеринарного контроля.
Тигры содержатся в ящиках, от истощения уже погибло одно животное. Кормят тигров магазинной курицей.
Ева Зграбчинская, директор Познанского зоопарка, к которой обратилась ветеринарная служба с просьбой о помощи, отметила, что зоопарк может принять лишь шестерых тигров, остальным места не хватит. По словам директора, другие зоопарки помогать отказались,
Как отметила официальный представитель Государственного таможенного комитета Екатерина Шкурдюк, на таможенный контроль тигры не поступали.
«26 октября на территорию пункта пропуска «Козловичи» въехал грузовик с тиграми. На стадии ветеринарного контроля было принято решение вернуть тигров обратно на польскую сторону», — сказала представитель ГТК,