Десять тигров ожидают спасения на польско-белорусской границе. Один уже погиб

На польско-белорусской границе задержан грузовик с десятью тиграми. 22 октября они покинули Италию и должны были добраться до России. Однако в Беларусь их не пропустили — из-за отсутствия необходимых документов ветеринарного контроля.

Фото Łukasz Cynalewski, Gazeta Wyborcza

Тигры содержатся в ящиках, от истощения уже погибло одно животное. Кормят тигров магазинной курицей.

Ева Зграбчинская, директор Познанского зоопарка, к которой обратилась ветеринарная служба с просьбой о помощи, отметила, что зоопарк может принять лишь шестерых тигров, остальным места не хватит. По словам директора, другие зоопарки помогать отказались, сообщает Gazeta Wyborcza.

Как отметила официальный представитель Государственного таможенного комитета Екатерина Шкурдюк, на таможенный контроль тигры не поступали.