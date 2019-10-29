Меркель получила престижную премию
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель получила очередную престижную премию.
В понедельник, 28 октября, ей была вручена премия Всемирного еврейского конгресса имени Теодора Герцля.
Как отметила экс-глава Центрального совета евреев в ФРГ Шарлотта Кноблох на торжественной церемонии в Мюнхене, деятельность Меркель нацеленную на защиту евреев в Германии, пишет
Она назвала антисемитов «врагами демократии, свободы и толерантности».
Сейчас все чаще приходится смотреть «в бездну ненависти и нетерпимости», заявила Кноблох. Она привела в качестве примера результаты выборов в земельный парламент Тюрингии 27 октября, где правопопулистская «Альтернатива для Германии» заняла второе место.
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Теодор Герцль — еврейский общественный и политический деятель, основоположник идеологии политического сионизма.
Премию его имени ежегодно вручают личностям, прилагающим усилия для создания безопасного и толерантного к евреям мира.
Среди ее прежних лауреатов — экс-госсекретарь США Колин Пауэлл, бывший американский вице-президент Джозеф Байден и девятый президент Израиля Шимон Перес.
Напомним, Меркель является лауреатом Премии имени Карла Великого (за заслуги в деле развития Европейского союза», а также Премия Центрального совета евреев в Германии имени Лео Бека.