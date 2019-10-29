Меркель получила престижную премию

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель получила очередную престижную премию.

В понедельник, 28 октября, ей была вручена премия Всемирного еврейского конгресса имени Теодора Герцля.

Как отметила экс-глава Центрального совета евреев в ФРГ Шарлотта Кноблох на торжественной церемонии в Мюнхене, деятельность Меркель нацеленную на защиту евреев в Германии, пишет DW.

Она назвала антисемитов «врагами демократии, свободы и толерантности».

Сейчас все чаще приходится смотреть «в бездну ненависти и нетерпимости», заявила Кноблох. Она привела в качестве примера результаты выборов в земельный парламент Тюрингии 27 октября, где правопопулистская «Альтернатива для Германии» заняла второе место.

Теодор Герцль — еврейский общественный и политический деятель, основоположник идеологии политического сионизма.

Премию его имени ежегодно вручают личностям, прилагающим усилия для создания безопасного и толерантного к евреям мира.

Среди ее прежних лауреатов — экс-госсекретарь США Колин Пауэлл, бывший американский вице-президент Джозеф Байден и девятый президент Израиля Шимон Перес.

Напомним, Меркель является лауреатом Премии имени Карла Великого (за заслуги в деле развития Европейского союза», а также Премия Центрального совета евреев в Германии имени Лео Бека.
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Тэги: Германия премия Теодора Герцля Персона: Ангела Меркель Шарлотта Кноблох

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