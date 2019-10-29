Лукашенко потребовал ликвидировать преступную сеть наркомафии

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К 1 января 2020 года в Беларуси должны быть «расставлены точки над «i» в отношении комплексных мер по борьбе с наркотиками, сообщил глава государства на совещании по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Александр Лукашенко обратил внимание, что наркокартели стремятся воспользоваться удобной логистикой, учитывая географическое положение Беларуси.

«Поэтому все должны понимать, что ослаблять давление на субъекты наркотрафика и вообще поставщиков наркотиков мы не имеем права. Если хоть на мгновение об этом забудем, наша страна утонет в этих проблемах и в этом страшном зелье», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства добавил, что в 2018 году сотрудники правоохранительных органов перехватили на границе почти полтонны гашиша. «Не прекращаются попытки снова подсадить наших людей на синтетические наркотики. Одних амфетаминов и прочих психотропных веществ изъято свыше 36 кг», — заметил он.

Также на совещании было отмечено, что для втягивания молодежи в наркобизнес активно используются электронные площадки: сомнительные сайты, мессенджеры.

«Подростки соглашаются на уговоры неизвестных им лиц в сети Интернет сделать одну-две закладки, не понимая толком, во что ввязываются, а потом получают большие сроки. Естественно, становятся соучастниками сбыта и потребления наркотиков со всеми вытекающими последствиями», — заметил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что принцип неотвратимости наказания должен работать прежде всего в отношении руководителей организованных групп и оптовых звеньев наркотрафика.

«Не можете сами достать этих дельцов, если они находятся где-то за рубежом, тогда задействуйте международные каналы и другие известные в работе спецслужб методы. Сделайте все возможное, чтобы ликвидировать преступную сеть полностью», — потребовал президент Беларуси.

По словам Лукашенко, все уголовные дела по наркотикам, совершенные в составе организованных групп, должны находиться на особом контроле в органах прокуратуры.

Президент также потребовал от участников совещания конкретных предложений в сфере противостояния наркоторговле, повышения результативности этой работы, профилактики наркопотребления, лечения и реабилитации наркозависимых лиц. «Не на словах, а на деле люди должны увидеть результат», — подчеркнул президент.
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Тэги: борьба с наркотиками профилактика наркомании Персона: Александр Лукашенко

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