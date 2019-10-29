Из-за неурожая Беларусь закупит за границей 200 тыс. тонн фуражного зерна

Беларусь закупит порядка 200 тысяч тонн фуражного зерна за границей в связи с недостаточным урожаем. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.

«Мы уже рассмотрели баланс. У нас есть незначительные объемы, которые придется закупить. Это порядка 200 тысяч тонн. Мы планируем закупить зерно в ближайшее время. Рассматриваем возможность закупки и в Казахстане, и в Украине, и в России», — сообщил журналистам перед IV экспортным форумом «Беларусь мясная» Хотько.

Основной причиной недобора зерна он назвал неблагоприятные погодные условия. Жара и отсутствие дождей привели к гибели посевов в период созревания зерна.

«Основной фактор — это погодные условия. У нас списано более 200 тысяч площадей, которые пострадали во время периода созревания зерна», — отметил министр.

В этом году Минсельхозпрод ожидает урожай зерновых (без учета рапса и кукурузы) на уровне 6,9 млн тонн. В прошлом году урожай составил 6,2 млн тонн. В связи с недобором зерновых власти заявляли о планах закупить за границей до 700 тысяч тонн зерна для нужд животноводства.

Напомним, в середине августа в ходе поездки в Стародорожский район Александр Лукашенко поручил рационально использовать сельскохозяйственную технику: «Если вы видите болото, не надо загонять туда комбайн, а потом тросом тащить двумя тракторами. Не надо! Комбайн дороже, чем оставшийся там мешок зерна».