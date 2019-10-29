Алла Пугачева во время визита в Беларусь будет жить в резиденции Лукашенко?

/ Культура
Просмотров: 747

В начале ноября под сводами «Минск-Арены» выступит самая известная на постсоветском пространстве «женщина, которая поет».

Как заявил один из организаторов концерта Примадонны в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, вместе с Пугачевой прибудет около 70 человек. «В концерте примет участие и Анастасия Волочкова».

Он предположил, что в Беларуси Алла Пугачева будет проживать в одной из загородных резиденций Александра Лукашенко.

Также отмечается, что никакого райдера певица не выставляла: «Мы на данный момент не получили никаких бумаг от артистки. Единственное, что мы получили, это техническое задание на звук, свет, экраны».

Ранее сообщалось, что Примадонна прибудет в белорусскую столицу по железной дороге в личном вагоне.

Как писали Naviny.by, в сентябре этого года Лукашенко наградил певицу орденом Дружбы.

Напомним, совсем недавно с частным визитом Минск посещал один из прежних мужей Пугачевой Филипп Киркоров. Он приезжал на творческий вечер артистки Веры Поляковой.

Визит вызвал такой шум в соцсетях и СМИ, что со специальным заявлением по этому поводу на интернет-ресурсах МИД Беларуси выступил муж Веры — глава внешнеполитического ведомства страны Владимир Макей.
Оценка: 
Средняя: 3 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: российская попса Персона: Алла Пугачева Анастасия Волочкова

Другие материалы на эту тему:

Стас Михайлов собрал в Витебске полный амфитеатр женщин

Стас Михайлов собрал в Витебске полный амфитеатр женщин

Под звуки фанеры. Ольга Бузова приехала в Минск открывать рот

Под звуки фанеры. Ольга Бузова приехала в Минск открывать рот

«Люди, я иду к вам». Филипп Киркоров еще раз показал Минску свое «Я»

«Люди, я иду к вам». Филипп Киркоров еще раз показал Минску свое «Я»

В Могилеве призывают отказаться от российских певцов на День независимости

В Могилеве призывают отказаться от российских певцов на День независимости