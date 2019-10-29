Алла Пугачева во время визита в Беларусь будет жить в резиденции Лукашенко?
В начале ноября под сводами «Минск-Арены» выступит самая известная на постсоветском пространстве «женщина, которая поет».
Как заявил один из организаторов концерта Примадонны в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале
Он предположил, что в Беларуси Алла Пугачева будет проживать в одной из загородных резиденций Александра Лукашенко.
Также отмечается, что никакого райдера певица не выставляла: «Мы на данный момент не получили никаких бумаг от артистки. Единственное, что мы получили, это техническое задание на звук, свет, экраны».
Ранее сообщалось, что Примадонна прибудет в белорусскую столицу по железной дороге в личном вагоне.
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Напомним, совсем недавно с частным визитом Минск посещал один из прежних мужей Пугачевой Филипп Киркоров. Он приезжал на творческий вечер артистки Веры Поляковой.
Визит вызвал такой шум в соцсетях и СМИ, что со специальным заявлением по этому поводу на интернет-ресурсах МИД Беларуси выступил муж Веры — глава внешнеполитического ведомства страны Владимир Макей.