Лукашенко предложил разъяснить вопросы по наказанию за незаконный оборот наркотиков на уровне суда

На совещании по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании затронули вопрос поправок, внесенных в «антинаркотическую статью» Уголовного кодекса и дающих судам возможность более гибко подходить к назначению наказания за незаконный оборот наркотиков.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Кстати, за смягчение наказания в таком размере, как мы приняли решение , ратовали так называемые то ли партия, то ли общественная организация (речь идет о движении «Матери 328». — Прим. ред.), — отметил Александр Лукашенко. — У людей не должно быть сомнений в справедливости и обоснованности принимаемых судебных решений. Главная задача суда — тщательно разобраться в ситуации и назначить адекватное обстоятельствам дела наказание. Поэтому, если надо дополнительно сориентировать судейский корпус в части единообразного применения закона, давайте разъясним соответствующие вопросы на уровне самого суда, а может быть, Пленума Верховного Суда».

Ранее Naviny.by сообщали, что Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», который предусматривает в том числе снижение минимального предела наказания по частям 2 и 3 статьи 328 УК (незаконный оборот наркотиков).

Согласно внесенным изменениям, срок лишения свободы по ч. 2 ст. 328 устанавливается от 3 до 8 лет, а по ч. 3 — от 6 до 15 лет (ранее от 5 до 8 и от 8 до 15 лет соответственно). Также отмечалось, что корректировка Уголовного кодекса позволит судам в каждом конкретном случае более избирательно подходить к назначению наказаний за преступления, связанные с оборотом наркотиков, с учетом всех обстоятельств их совершения.

На совещании президент Беларуси также указал на необходимость обеспечить занятость и поддержку людей, освобожденных из мест лишения свободы. Он подчеркнул, что надо помочь им вернуться к нормальной жизни и не допустить возврата в преступную среду.