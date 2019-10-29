Срочно! Пропали пятилетний мальчик и его отец

Объявлен срочный поиск пятилетнего Михаэля Якимчика и его отца Витольда Якимчика.

Как сообщается, 28 октября в 11:00 отец забрал ребенка из детского сада № 78 (Гродно, проспект Дзержинского, 121/1), но домой (Гродно, проспект Дзержинского, 23Б.) не вернулся.

Отмечается, что отец имеет инвалидность (проблемы с сердцем).

До настоящего времени о местонахождении мальчика и мужчины ничего не известно.

В ПСО «Ангел» не исключили, что пропавшие могут находиться в Минске.