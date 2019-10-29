Лукашенко «Матерям 328»: им надо вовремя заниматься детьми
Президент Беларуси на совещании по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании заявил, что матерям осужденных за наркопреступления надо посоветовать вовремя заниматься своими детьми.
По поручению Александра Лукашенко в Администрации президента проведено несколько встреч с родными осужденных за наркопреступления.
«Особенно обсуждают и рыдают так называемые
Однако белорусский лидер считает необходимым тщательно изучить предложения, которые исходят от