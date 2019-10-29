Лукашенко «Матерям 328»: им надо вовремя заниматься детьми

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Президент Беларуси на совещании по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании заявил, что матерям осужденных за наркопреступления надо посоветовать вовремя заниматься своими детьми.

Фото пресс-службы президента Беларуси

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По поручению Александра Лукашенко в Администрации президента проведено несколько встреч с родными осужденных за наркопреступления.

«Особенно обсуждают и рыдают так называемые «Матери 328». Мы, конечно, их понимаем: это беда в семье. Им надо посоветовать вовремя заниматься своими детьми. А потом рыдать, стенать и предъявлять претензии власти, — подчеркнул глава государства. — Матери правильно заостряют внимание на необходимости более эффективной работы с молодежью по профилактике наркопреступности и наркомании. Предлагают нам активнее вести профилактику, только забыли, что им самим надо было этим делом заниматься в семье», сообщает пресс-служба президента.

Однако белорусский лидер считает необходимым тщательно изучить предложения, которые исходят от матерей. «Они пострадавшие. Они, наверное, чувствуют эту проблему острее, чем все другие», - добавил он.
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Тэги: статья 328 борьба с наркоманией профилактика наркомании Матери 328 Персона: Александр Лукашенко

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