Композитор Олег Молчан будет похоронен 1 ноября на Восточном кладбище Минска

Церемония прощания с известным белорусским композитором Олегом Молчаном состоится 1 ноября в Минске в Большом зале Белгосфилармонии с 11:00 до 14:00.

Как сообщила БелаПАН вдова композитора певица Ирина Видова, похоронен Олег Молчан будет на Восточном кладбище Минска.

Олег Молчан умер 26 октября после тяжелой продолжительной болезни. Три последних года он боролся с онкологическим заболеванием. Все лето этого года находился на лечении в стационаре РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова, а с 16 октября — в одной из клиник Женевы.