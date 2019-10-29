Композитор Олег Молчан будет похоронен 1 ноября на Восточном кладбище Минска

/ Культура
Просмотров: 125

Церемония прощания с известным белорусским композитором Олегом Молчаном состоится 1 ноября в Минске в Большом зале Белгосфилармонии с 11:00 до 14:00.

Как сообщила БелаПАН вдова композитора певица Ирина Видова, похоронен Олег Молчан будет на Восточном кладбище Минска.

Олег Молчан умер 26 октября после тяжелой продолжительной болезни. Три последних года он боролся с онкологическим заболеванием. Все лето этого года находился на лечении в стационаре РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова, а с 16 октября — в одной из клиник Женевы.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: прощание похороны композитор Персона: Ирина Видова Олег Молчан Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Топ-10 лучших песен Олега Молчана. Виртуальный концерт памяти композитора

Топ-10 лучших песен Олега Молчана. Виртуальный концерт памяти композитора

Олег Молчан. Музыкант и человек

Олег Молчан. Музыкант и человек

«Дорогому Сашеньке…» В Столбцах похоронили Александра Романова

«Дорогому Сашеньке…» В Столбцах похоронили Александра Романова

Композитор Дмитрий Метлицкий поддержал главное телешоу стран Балтии

Композитор Дмитрий Метлицкий поддержал главное телешоу стран Балтии