Лукашенко недоволен работой Мининформа в сфере антинаркотической пропаганды

Александр Лукашенко, комментируя на совещании деятельность Министерства информации в сфере антинаркотической пропаганды, отметил, что «вообще что-то не видит этого министерства».

Фото пресс-службы президента Беларуси

Белорусский лидер обратил особое внимание на важность совершенствования антинаркотической пропаганды с учетом интересов молодежи и выразил неудовлетворенность работой Мининформа в этом направлении.

«Наряду с традиционными СМИ здесь следует активно подключать социальные сети и другие виды популярных у подростков интернет-ресурсов, — отметил Александр Лукашенко. — В этом плане деятельность Министерства информации сейчас малозаметна. Я вообще что-то не вижу этого министерства».

В целом, президент Беларуси указал на недостаточные меры по профилактике наркоторговли и наркомании. Он отметил, что наркоманами в большинстве случаев становятся молодые люди, не осознающие до конца опасность наркотиков — и в связи с этим особую важность приобретает профилактическая работа со стороны учреждений образования, здравоохранения и семьи.

Глава государства отметил, что самый эффективный барьер на пути распространения наркотиков — это их тотальное непринятие обществом. «Не будет спроса, не будет и предложений. Нам этого нужно добиваться», — подчеркнул он.

Александр Лукашенко потребовал от участников совещания конкретных предложений в сфере противостояния наркоторговле, повышения результативности этой работы, профилактики наркопотребления, лечения и реабилитации наркозависимых лиц. «Не на словах, а на деле люди должны увидеть результат», — подчеркнул президент.