Пьяный сотрудник СТО угнал у директора «Волгу»

31-летний сотрудник СТО, житель Лиды, находясь в состоянии алкогольного опьянения угнал у директора станции автомобиль ГАЗ-3110, чтобы покататься по городу.

Фото СК РБ

Установлено, что владелец автомобиля оставил в замке зажигания ключи, чем и воспользовался угонщик. Мужчина совершил поездку по городу, а в момент его задержания повредил водительскую дверь автомобиля. В его крови содержалось 1,77 промилле алкоголя.

Сотрудникам милиции мужчина пояснил, что просто решил покататься, сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

Ранее он был неоднократно судим, в том числе за совершение угона. С целью дальнейшего трудоустройства он находился на испытательном сроке на СТО, директором которого является владелец «Волги».

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РБ (угон транспортного средства, совершенный повторно).

В ходе расследования также обнаружено имущество, похищенное из другой машины директора СТО, в связи с чем дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РБ.