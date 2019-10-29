Студент угнал чужой автомобиль, чтобы вовремя добраться до вуза в Горках

Студент второго курса Белорусской государственной сельскохозяйственной академии загулял в другом городе и понял, что не успевает к утру на учебу.

По информации областного УВД, приятель оставил студента на оршанском вокзале, но там выяснилось, что добраться в Горки к утру проблематично. Парень присмотрел подходящий «Фольксваген-Пассат» и решил уехал на нем.

Угонщик добрался до академии, а авто бросил в одном из дворов. В качестве камуфляжной меры от кинологов он обсыпал сиденья и панель перцем. Оперативникам это не помешало, они установили личность подозреваемого. В его отношении возбудили уголовное дело.