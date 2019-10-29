ГАИ хочет разделить движение в городах на три скоростные зоны

ГАИ планирует разделить движение в городах Беларуси на три скоростные зоны — 30, 50 и 70 км/ч, сообщил начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции ГАИ МВД Дмитрий Навой.

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По его словам, ГАИ поддерживает продвижение в Беларуси концепции развития велосипедной инфраструктуры и намерена поменять структуру городского движения. «Мы хотим поставить на первое место человека, общественный транспорт и велосипед, а автомобиль — на последнее», — подчеркнул начальник.

По мнению Навоя, необходимо структурировать имеющуюся дорожную сеть, и ГАИ занимается проработкой этого вопроса, сообщает БелаПАН .

Представитель ГАИ отметил, что сейчас ГАИ совместно с ПРООН изучает предложение по такой структуризации сети, чтобы ее можно было разделить на три скоростные зоны — 30, 50 и 70 км/ч.

«Так, зоны с разрешенной скорость 70 км/ч будут принадлежать только автомобилям, а у пешеходов там будет минимальная возможность выйти на дорогу. В скоростной зоне 50 км/ч трафик будет смешанный, приоритет здесь отдается общественному транспорту и велосипедистам. В зоне 30 км/ч автомобиль по значимости будет находиться на последнем месте — это царство велосипедов, средств персональной мобильности и пешеходов», — рассказал Дмитрий Навой.