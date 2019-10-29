В Минске продолжат выносить велодорожки на проезжую часть

После экспериментального выноса велодорожек на проезжую часть в Полоцке и на улице Веры Хоружей в Минске, ГАИ ведет работу над дальнейшей реализацией этой инициативы. Об этом сообщил начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции ГАИ МВД Дмитрий Навой.

Улица Веры Хоружей в Минске, фото alternativaby.net

Дмитрий Навой отметил, что для продолжения проекта уже предложены три-четыре улицы в Минске, сообщает БелаПАН .

По мнению представителя ГАИ, в Беларуси пока еще существует непонимание важности включения велодорожек в общую дорожную сеть как среди водителей, так и у местных властей.

«Говорят: уберите их куда-нибудь в парк, не пускайте на дорогу. Они не рассматривают велодорожки как реальный инструмент влияния на транспортный спрос и не видят в велосипеде реальную конкуренцию автотранспорту», — отметил он.