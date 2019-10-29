Северинца исключили из ПЕН-центра

Соответствующее решение в отношении писателя и политика принял Совет этой организации на своем очередном заседании.

Членами Совета являются руководитель Белорусского ПЕН-центра Светлана Алексиевич, ее заместители Татьяна Недбай, Андрей Хаданович и Мария Мартысевич, а также Владимир Орлов, Лявон Борщевский, Сергей Дубавец. Также в голосовании принял участие глава ревизионной комиссии ПЕНа Павел Антипов.

На общем собрании делегаты не утвердили принятое ранее решение Совета об исключении Северинца за неуплату взносов. Прозаик не платил их в знак несогласия с политикой руководства организации, которое, по его мнению, не принимает новых членов — христианских писателей, а также выражает марксистские взгляды и выступает с позиций представителей сексуальных меньшинств. Перед съездом Северинец погасил задолженность, чтобы иметь возможность участвовать в принятии решений.

Восстановление Северинца вызвало негодование значительной части делегатов, которые заявили о нарушении процедуры голосования по этому вопросу и выступили против нахождения в рядах организации человека, «транслирующего гомофобную риторику». Позже часть из них заявила о намерении выйти из ПЕН-центра.

По словам Недбай, на сегодняшнем заседании совета до рассмотрения вопроса об исключении Северинца «могло не дойти, если бы Павел не написал статью о "культурных марксистах"». «Но поскольку он написал эту статью, где кроме фактов есть лживые сведения и искажение фактов, то фактически он дал основание рассмотреть вопрос о его исключении с точки зрения нарушения устава Белорусского ПЕН-центра и принципов хартии Международного ПЕН-клуба», — пояснила первый зампредседателя организации.

Комментируя бурное обсуждение в интернете того, что вопрос о членстве прозаика рассматривался в 82-ю годовщину расстрела более 130 представителей белорусской элиты, Недбай заявила, что считает «святотатством проводить параллели между исключением Северинца и Ночью расстрелянных поэтов». «Это не взаимосвязанные события», — подчеркнула она.

«Надеюсь, после сегодняшнего дня мы сможем более продуктивно работать без медийного резонанса, который мешал текущей работе. Поймите правильно, я не считаю, что медийный резонанс — это плохо, но то, что последние дни и даже месяц был немного деструктивным, это нам всем не добавляло возможности работать. В любом случае все конфликты, которые случаются, способствуют большей прозрачности и более точной формулировке позиций», — заявила Недбай.

За несколько дней до предыдущего съезда организации 26 октября Северинец опубликовал открытое письмо, в котором обвинил тогдашнее руководство центра в «гонениях на христиан» и «гей-лобби». С 2014 года он принципиально не платил взносы в ПЕН после выставки на тему ЛГБТ, за что был исключен из организации.

По результатам голосования на съезде Северинца восстановили. В знак протеста более десяти членов ПЕН-центра покинули зал. Некоторые порвали свой мандат делегата. Писатель Альгерд Бахаревич заявил, что выходит из организации.