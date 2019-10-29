Рымашевский подарил Марзалюку платок для утирания слез во время выступлений Лукашенко

29 октября в Могилеве сопредседатель БХД Виталий Рымашевский в качестве доверенного лица координатора БХД Олега Аксенова принял участие в записи теледебатов с действующим депутатом Палаты представителей Игорем Марзалюком.

Фото сайта БХД

Игорь Марзалюк рассказывал, как работал депутатский срок, но так и не ответил, почему голосовал за антинародные декреты, сообщается на сайте БХД.

Во время дебатов Виталий Рымашевский подарил ему носовой платок, чтобы вытирать слезы во время выступлений Александра Лукашенко.

Сопредседатель БХД заявил, что дебаты могут снять с эфира, так как Игорь Марзалюк был расстроен.

«После эфира объяснял, что это были не слезы восторга от выступления Александра Лукашенко, а слезы восторга от того, что нужно защищать независимость, о которых говорил глава Беларуси. Я ни словом не нарушал закон о проведении выборов, все было в рамках законодательства, но думаю, что Марзалюк сделает все, чтобы эти дебаты не пошли в эфир», — отметил Виталий Рымашевский.

Ранее Игорь Марзалюк был очень растроган во время выступления президента Беларуси: