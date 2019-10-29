Рымашевский подарил Марзалюку платок для утирания слез во время выступлений Лукашенко
29 октября в Могилеве сопредседатель БХД Виталий Рымашевский в качестве доверенного лица координатора БХД Олега Аксенова принял участие в записи теледебатов с действующим депутатом Палаты представителей Игорем Марзалюком.
Игорь Марзалюк рассказывал, как работал депутатский срок, но так и не ответил, почему голосовал за антинародные декреты,
Во время дебатов Виталий Рымашевский подарил ему носовой платок, чтобы вытирать слезы во время выступлений Александра Лукашенко.
Сопредседатель БХД заявил, что дебаты могут снять с эфира, так как Игорь Марзалюк был расстроен.
«После эфира объяснял, что это были не слезы восторга от выступления Александра Лукашенко, а слезы восторга от того, что нужно защищать независимость, о которых говорил глава Беларуси. Я ни словом не нарушал закон о проведении выборов, все было в рамках законодательства, но думаю, что Марзалюк сделает все, чтобы эти дебаты не пошли в эфир», — отметил Виталий Рымашевский.
Ранее Игорь Марзалюк был очень растроган во время выступления президента Беларуси: