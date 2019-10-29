Более 150 человек собрались в Куропатах на «Ночь расстрелянных поэтов»

Акция памяти «Ночь расстрелянных поэтов» проходит вечером 29 октября в урочище Куропаты — месте массового захоронения жертв сталинских репрессий под Минском.

Акция приурочена к неофициальному Дню памяти жертв политических репрессий, который демократическая общественность отмечает 29 октября.

В ночь на 30 октября 1937 года в подвалах минской внутренней тюрьмы НКВД, где сейчас размещается следственный изолятор КГБ, были расстреляны более 130 представителей белорусской элиты: ученые, литераторы, врачи, общественные деятели, управленцы, работники системы образования, строительства, промышленности, торговли.

Первым выступил активист оппозиции Дмитрий Дашкевич, который напомнил, что «в эту черную ночь белорусской истории с 29-го на 30 октября 1937 года более 100 поэтов, писателей, общественных деятелей расстреляли во время празднования очередной годовщины ВЛКСМ». «Вся вина этих людей была только в том, что им снились сны о Беларуси, — сказал Дашкевич. — Это была не единственная ночь, когда стреляли, и, к сожалению, не единственный год. Но ночь эта сегодня для нас является воплощением того ужасающего террора, через который прошла наша страна».

«Мы начнем этот вечер тем, что зачитаем списки убитых в эту ночь, а также в другие ночи и в другие годы писателей, которые пожертвовали собой ради того, чтобы мы сегодня могли жить, иметь свой язык, свое государство», — заявил активист.

В течение нескольких часов литераторы, музыканты, общественные и политические деятели будут читать произведения белорусских поэтов и писателей, репрессированных коммунистическим режимом в разные годы, в том числе тех, кто был расстрелян в ночь на 30 октября 1937 года.