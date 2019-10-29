Владимир Орлов: Ни один европейский народ, кроме белорусов, не имел в истории ночи расстрелянных поэтов
Об этом писатель заявил вечером 29 октября в урочище Куропаты на акции памяти.
«Наши мученики — герои, писали стихи, романы, пьесы, их палачи после расстрелов составляли бодрые рапорты о своих преступлениях. Однажды мне в руки попал такой рапорт: "Осужденные всего в числе 40 человек из места содержания под стражей были взяты в 14:45, решение заседания "тройки" приведено в исполнение путем расстрела в 15 часов того же дня. Трупы зарыты на установленную глубину". Этот документ касается последнего дня жизни нашего классика, автора гениальных произведений Максима Горецкого. Такие рапорты составлялись и после расстрелов здесь, в Куропатах», — отметил Орлов на акции памяти.
По словам писателя, коммунистический режим хотел закопать «на установленную глубину» не только трупы, но и наш язык, историю и память.
«Бесчеловечная власть прекрасно знала, что язык и историческая память защищает лучше любой армии. Они хотели закопать — не удалось. Мы говорим на нашем языке, пишем и читаем на нем книги, нам снятся на нем сны», — сказал литератор.
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Акция памяти «Ночь расстрелянных поэтов» проходит вечером 29 октября в урочище Куропаты и приурочена к неофициальному Дню памяти жертв политических репрессий, который демократическая общественность отмечает 29 октября. Здесь присутствуют около 200 человек.
В ночь на 30 октября 1937 года в подвалах минской внутренней тюрьмы НКВД, где сейчас размещается следственный изолятор КГБ, были расстреляны более 130 представителей белорусской элиты: ученые, литераторы, врачи, общественные деятели, управленцы, работники системы образования, строительства, промышленности, торговли.