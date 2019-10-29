Аль-Багдади ликвидировали с помощью украденного у него белья курдским шпионом

Курдский шпион похитил нижнее белье главы ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади перед его ликвидацией.

«Наш собственный источник, который смог добраться до аль-Багдади, принес нижнее белье аль-Багдади, чтобы провести ДНК-тест и убедиться на 100%, что речь идет именно о нем», — написал курдский командующий Полат Джан в Twitter.

По его словам, «наш разведисточник участвовал в передаче координат, управлении высадкой десанта, участии в операции и ее успешности до последней минуты».

Джан уточнил, что вторжение Турции в Сирию замедлило реализацию спецоперации по обезвреживанию аль-Багдади.

«Больше месяца назад было принято решение о ликвидации аль-Багдади. Однако выход США и вторжение Турции побудили нас прекратить наши специальные операции, включая погоню за аль-Багдади», — написал он.

Останки исламиста доставили на военную базу США в Ираке из деревни Бариша в провинции Идлиб в Сирии.