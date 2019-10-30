«Ночь расстрелянных поэтов» в Куропатах продлилась около трех часов и завершилась без инцидентов

Акция памяти «Ночь расстрелянных поэтов» на центральном холме урочища Куропаты под Минском продлилась почти три часа и завершилась около 23:00 без инцидентов.

За это время с импровизированной сцены около памятного знака «Ахвярам палітычных рэпрэсій 1930—1940-х гадоў ХХ стагоддзя» прозвучало несколько десятков произведений белорусских поэтов и писателей, репрессированных коммунистическим режимом в разные годы, в том числе тех, кто был расстрелян в ночь на 30 октября 1937 года.

Напомнить о событиях более чем 80-летней давности, провести параллели с происходящим сегодня и познакомить собравшихся с творчеством репрессированных на эту сцену выходили Владимир Орлов, Альгерд Бахаревич, Андрей Хаданович и многие другие.

Музыканты исполнили песни, перекликающиеся с трагедиями прошлого, судьбой Беларуси и белорусов.

В конце акции один из лидеров оппозиционного движения Дмитрий Дашкевич высказал мнение, что сегодня Куропаты и происходящие вокруг них события являются «знаками времени, посредством которых история хочет к чему-то нас подвести».

«В конце 1980-х, в 1990-е, когда мы пробудились в этой куропатской могиле, было многое сделано, но немного мы не доделали, — отметил он. — Не доделали очень важную вещь — не провели декоммунизацию. Много можно говорить, почему этого не произошло, искать исторические причины. Но так случилось. Пришел человек, который сказал: "Я верну вас в Советский Союз". И он 26-й год возвращает нас в Советский Союз. На этом 26-м году мы видим выдернутые трактором кресты из куропатской земли. Давайте размышлять, думать, что сегодня история хочет нам сказать».

«Большое спасибо за то, что вы пришли сегодня, пожертвовали своим временем, силами, чтобы вспомнить эти имена. Чем больше мы будем здесь собираться, чем больше людей будут приходить, тем скорее Беларусь возродится», — подчеркнул Дашкевич.

Акция памяти «Ночь расстрелянных поэтов» приурочена к неофициальному Дню памяти жертв политических репрессий, который демократическая общественность отмечает 29 октября. В ночь на 30 октября 1937 года в подвалах минской внутренней тюрьмы НКВД, где сейчас размещается следственный изолятор КГБ, были расстреляны более 130 представителей белорусской элиты: ученые, литераторы, врачи, общественные деятели, управленцы, работники системы образования, строительства, промышленности, торговли.