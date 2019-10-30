В США Палата представителей проголосовала за признание геноцида армян

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За резолюцию проголосовали 405 человек, против — 11, еще трое воздержались от голосования.

В резолюции не только признается, но и осуждается геноцид армян Османской империей, сообщает The Hill. Ее поддержали как демократы, так и члены Республиканской партии.


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Глава комитета палаты по международным делам Элион Энгель сказал, что принятие резолюции является необходимым шагом в достижении справедливости для жертв геноцида.

В 1915 году сотни тысяч армян погибли во время массовой депортации из Анатолии. Турция признает, что многие армяне, которые жили на территории Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими вооруженными силами во время Первой мировой войны и после нее. Однако не признает, что целенаправленное убийство армян осуществлялось по приказу Османской империи.
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Тэги: США-Турция Турция-Армения геноцид армян Персона: Элион Энгель Город: Вашингтон

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