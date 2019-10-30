В США Палата представителей проголосовала за признание геноцида армян
За резолюцию проголосовали 405 человек, против — 11, еще трое воздержались от голосования.
В резолюции не только признается, но и осуждается геноцид армян Османской империей, сообщает
Глава комитета палаты по международным делам Элион Энгель сказал, что принятие резолюции является необходимым шагом в достижении справедливости для жертв геноцида.
В 1915 году сотни тысяч армян погибли во время массовой депортации из Анатолии. Турция признает, что многие армяне, которые жили на территории Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими вооруженными силами во время Первой мировой войны и после нее. Однако не признает, что целенаправленное убийство армян осуществлялось по приказу Османской империи.