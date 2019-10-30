Россия проводит самые масштабные с окончания холодной войны учения в Северной Атлантике

По данным военной разведки Норвегии, в учениях задействованы 10 российских подводных лодок, восемь из которых — атомные.

Норвежские военные считают, что в рамках этих учений российские подводные лодки попытаются максимально далеко продвинуться в западную часть акватории Атлантического океана и остаться при этом не обнаруженными, сообщает телерадиокомпания NRK . Москва хочет проверить способность НАТО обнаруживать подобные операции и реагировать на них.

Также Россия хочет продемонстрировать собственную обороноспособность и показать, что ее военные силы могут достичь побережья США.