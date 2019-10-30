Казахстан планирует поставлять в Беларусь до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов ежегодно

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Министр энергетики Казахстана заверил, что российская сторона не будет мешать транспортировке через свою территорию.


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Казахстан планирует поставлять в Беларусь от 1 млн до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, передает «Казинформ».

«Мы на прошлой неделе с белорусской стороной парафировали соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь и в целом о сотрудничестве в этой отрасли. Основные принципы все готовы. Мы внутригосударственные процедуры пройдем, потом кого-то уполномочим, то есть мы подпишем, они подпишут, дальше на ратификацию отправим», — уточнил Бозумбаев.

Министр также рассказал о своей поездке в Россию. «По поручению президента нашей страны я вылетал в Москву и в пятницу-субботу провел переговоры со своим коллегой Александром Новаком (министр энергетики России) по ряду вопросов и ему тоже рассказал о том, что в целом мы по принципам с белорусами договорились», — сказал глава Минэнерго Казахстана.

По его словам, российская сторона нормально отреагировала на это соглашение. «Никакой негативной реакции нет. У нас хорошие отношения с российскими коллегами», — подчеркнул Бозумбаев.

«Теперь "Белнефтехиму" нужно провести коммерческие переговоры с нашими компаниями. Мы предполагаем, что это в основном компании, которые работают на принципах СРП (соглашения о разделе продукции), поэтому как проведут переговоры, можно будет об этом говорить. От 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год, пока так», — сказал Бозумбаев.

Ранее глава Минэнерго Казахстана заявил, что белорусская сторона согласилась не заниматься реэкспортом казахстанской нефти и нефтепродуктов, а Казахстан предоставит возможность белорусским партнерам самим договариваться с нефтедобывающими компаниями.


Лукашенко пожаловался казахам на Россию, которая не пропускает их нефть

Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым 25 октября в Нур-Султане заявил, что Беларусь и Казахстан намерены провести с Россией консультации о транзите казахстанской нефти.

«Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся», — сказал он.
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Тэги: Беларусь-Казахстан Беларусь-Россия казахстанская нефть Персона: Канат Бозумбаев

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