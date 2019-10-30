С 1 ноября в Беларуси увеличиваются минимальные потребительские бюджеты

Согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты Беларуси № 49 от 23 октября 2019 года с 1 ноября устанавливаются новые размеры минимальных потребительских бюджетов для разных групп населения. Нормы бюджета расчитаны на месяц в средних сентябрьских ценах и действительны в период по 31 января 2020 года, сообщает ведомство.

Размер минимального потребительского бюджета для трудоспособного населения составит 475,56 рублей, для пенсионеров — 371,51, для студентов — 351,90, для детей до 3 лет — 301,80, для детей с 3 до 6 лет — 398,68, с 6 до 18 лет — 405,17.

Минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек –составит 372,06 рубля, а для молодой семьи из трех человек – 405,25.

Минимальный потребительский бюджет устанавливается ежеквартально в ценах последнего месяца периода и представляет собой расходы на приобретение потребительских товаров и услуг

Сегодня минимальный потребительский бюджет семьи их четырех человек служит основой для определения права на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; для граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, – льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.

Основные статьи расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах сентября текущего года: продукты питания — 48,7%, одежда, белье, обувь — 19%, жилищно-коммунальные услуги — 8,4%, бытовые услуги, транспорт, связь — 8,8%, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 9,1%, культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,4%, взносы и платежи — 2,2%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены — 2,4%.