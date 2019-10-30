С 1 ноября в Беларуси увеличиваются минимальные потребительские бюджеты
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Размер минимального потребительского бюджета для трудоспособного населения
Минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек –составит 372,06 рубля, а для молодой семьи из трех человек – 405,25.
Минимальный
Сегодня минимальный потребительский бюджет семьи их четырех человек служит основой для определения права на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; для граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, – льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.
Основные статьи расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах сентября текущего года: продукты питания — 48,7%, одежда, белье, обувь — 19%, жилищно-коммунальные услуги — 8,4%, бытовые услуги, транспорт, связь — 8,8%, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 9,1%, культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,4%, взносы и платежи — 2,2%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены — 2,4%.