Лявон Борщевский вышел из ПЕН-центра после исключения Северинца

Лявон Борщевский возглавлял ПЕН-центр в 2003-2005 годах, а впоследствии получил статус почетного председателя.

На съезде 27 октября 2019 года он вошел в руководство организации, став членом Совета.

«Решения в Совете нужно принимать единогласно, я понял, что буду этому препятствовать, — прокомментировал «Нашей Ниве» свой выход из ПЕНа Борщевский. — Я бы вышел из Совета и остался в организации, но статус этого не предусматривает: можно выйти или из ПЕН-центра, или никак».

Накануне, 29 октября, из ПЕН-Центра был исключен сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец. Он не был согласен с политикой прежнего руководства ПЕН-центра, которое, по его мнению, выражало марксистские взгляды и выступало с позиций представителей сексуальных меньшинств.